Sessantenne si allontana da casa e scompare: i carabinieri avviano le ricerche

MORGANO Dovevano essere ore di gioia e serenità da trascorrere in famiglia in occasione dell'arrivo dell'anno nuovo ma, per una famiglia di origine serba residente nel comune di Morgano, dal pomeriggio di sabato 30 dicembre è iniziato un vero e proprio incubo.

Erano all'incirca le 15.10 quando i familiari di Tomislav Plecko, sessantenne residente in provincia di Treviso, sono rientrati nella loro abitazione di via Settimo, non riuscendo più a trovare l'uomo. Il sessantenne si era allontanato da casa all'improvviso, senza lasciare alcuna traccia della sua presenza, né del percorso fatto per andarsene. In pochi minuti la famiglia ha iniziato a cercare l'uomo nelle vie e nei quartieri limitrofi di Morgano ma di Tomislav non c'era già più alcuna traccia. La preoccupazione dei parenti, oltre che per la scomparsa improvvisa e inattesa, è dovuta al fatto che, per diciassette anni, il sessantenne ha sofferto di una forte encefalite da cui è riuscito a guarire, rimanendo però affetto da occasionali perdite di memoria che lo rendono vulnerabile e gli fanno perdere ogni cognizione dello spazio e del tempo in cui si trova. L'uomo non è assolutamente pericoloso, ma non conosce la lingua italiana e rintracciarlo potrebbe rivelarsi molto complicato se non ha cognizione di dove sta andando. Tomislav Plecko è alto all'incirca un metro e settantacinque, ha una corporatura media, capelli bianchi, carnagione chiara e il pomeriggio in cui è scomparso indossava jeans blu, un maglione di lana celeste, scarponcini neri e un giubbotto in piuma, sempre nero. All'uomo mancano due incisivi inferiori e ha due tatuaggi sulle braccia. I carabinieri di Istrana, nel pomeriggio di sabato 30 dicembre, hanno provveduto ad avviare le indagini. Chiunque pensi di aver visto o riconosciuto Tomislav Plecko è pregato di contattare al più presto le forze dell'ordine.