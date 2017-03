Pezzi di vetro nel cibo per cani: a Dosson scatta l'allarme tra i residenti

CASIER E' caccia all'uomo a Dosson di Casier dopo che nelle scorse ore sono stati ritrovati, nei pressi di via dei Reali, alcuni bocconcini di cibo per cani pieni di piccole schegge di vetro di lampadina. Un atto vile e molto pericoloso per la salute degli animale, dal momento che venendo ingerito potrebbe provocare gravissime emorragie interne.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso" a farne le spese, nella serata di venerdì, è stata la cagnolina Rasha che, durante una passeggiata serale, ha inghiottito un bocconcino di prosciutto crudo pieno però di piccole scheggie di vetro. L'animale ora si trova sotto osservazione per evitare che improvvise emorragie interne gli creino gravi problemi di salute. Uno scherzo di pessimo gusto, immediatamente denunciato ai carabinieri dai padroni dell'animale. Trovare i responsabili non sarà facile, ma gli uomini delle forze dell'ordine si sono già messi sulle loro tracce e il quartiere di Dosson è stato messo in guardia sulla pericolosità del fenomeno. Se avete un amico a quattro zampe fate molta attenzione durante le vostre passeggiate in sua compagnia.