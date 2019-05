Donna sgozzata nel piacentino, marito e figli trovati in un autogrill a Cessalto

E' stato rintracciato all'autogrill di Calstorta a Cessalto, sull'A4, in provincia di Treviso, il marito di Damia El Assali, la donna marocchina uccisa nella sua abitazione a Borgonovo e trovata cadavere nella mattina dell'8 maggio. Il marito, il 45enne Abdelkrim Foukahi era in fuga con i due figli di due e quattro anni. I piccoli stanno bene, il padre è stato bloccato e ora è a disposizione degli inquirenti che lo sentiranno per accertarne eventuali responsabilità. Non avrebbe detto nulla. L'uomo è stato individuato grazie al lavoro di collaborazione tra i carabinieri di Piacenza e la Polizia stradale che ha seguito le tracce della vettura, una Nissan Note blu, in autostrada. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Emilio Pisante. La donna è stata trovata dai vigili del fuoco e dal 118 con un profondo taglio alla gola e riversa in cucina. A dare l'allarme le colleghe di lavoro che non l'avevamo più vista né sentita da alcuni giorni.

LA CACCIA ALL'UOMO