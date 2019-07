Anziano precipita dal terrazzo di casa, grave al Ca' Foncello

Grave incidente domestico in mattinata, pochi minuti dopo le 19, a Pianzano di Godega di Sant'Urbano, in via delle Comune. Un uomo di circa 70 anni, per cause in corso di accertamento (forse un malore improvviso o una distrazione), ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul terrazzo, al primo piano della sua abitazione, ed è precipitato al suolo, sbattendo violentemente la testa. I famigliari dell'anziano hanno subito lanciato l'allarme al 118. A Pianzano è intervenuto l'elicottero che ha trasportato l'uomo al Ca' Foncello di Treviso, dove si trova ricoverato, in gravi condizioni.