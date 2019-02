Piave Servizi: il Presidente Alessandro Bonet e la sua famiglia minacciati di morte

Il Presidente di Piave Servizi Alessandro Bonet nei giorni scorsi ha ricevuto una mail anonima con minacce e insulti diretti alla sua persona e alla sua famiglia. Questo il post a commento che il Presidente ha pubblicato sul suo profilo Facebook personale:

"Pochi giorni fa, un episodio che mi ha lasciato fortemente amareggiato: ho ricevuto un messaggio da parte di un utente che augurava la morte alla mia famiglia, accusandomi di furto e mala gestione delle risorse aziendali. Ritengo quantomeno eccessivo che si arrivi a insulti di questo peso, soprattutto alla luce di quanto è stato fatto per i nostri cittadini. Ricoprire un ruolo significa sicuramente prendersi determinate responsabilità, ma anche essere consapevoli: Piave Servizi ha ottenuto dall’Autorità, per il biennio 2018/2019, una riduzione della tariffa del 12%, e ha regolarmente reinvestito gli utili in tecnologie e opere strutturali che consentono un costante miglioramento del servizio erogato. Sono sempre a disposizione per chiarire qualsiasi dubbio in merito; per saperne di più in merito alle Tariffe, ecco la sezione dedicata sul sito di Piave Servizi: https://www.piaveservizisrl.it/home/Servizi/Tariffe.html".