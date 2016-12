Piave Servizi S.r.l.ottiene l'importante certificazione di qualità ISO 9001

CODOGNE' Piave Servizi S.r.l., la società che gestisce il servizio idrico integrato in 39 Comuni delle province di Treviso e Venezia, ha ottenuto la certificazione di qualità ISO 9001. È stata sufficiente la prima verifica degli ispettori dopo la nascita (avvenuta il 31 dicembre 2015 per fusione di Servizi Idrici Sinistra Piave e Sile Piave) perché Piave Servizi ottenesse nei giorni scorsi una certificazione che non era affatto “automatica”: il fatto che le due precedenti società fossero certificate non rendeva scontato che anche la nuova lo potesse essere. ISO 9001 è la sigla che identifica la norma europea per la gestione di qualità delle aziende, e la certificazione è un requisito richiesto dal Consiglio di Bacino Veneto Orientale per potere gestire il servizio idrico. Tre i settori principali che vengono ispezionati durante l'iter di certificazione: la gestione del servizio, la progettazione di reti e impianti e la costruzione di questi ultimi. Una trentina, in totale, gli indicatori che vengono valutati ai fini della certificazione. Gli ispettori esaminano pratica per pratica le modalità di lavoro e i parametri di qualità adottati nell’apposito manuale. Tutti passaggi che Piave Servizi ha superato positivamente grazie a un lavoro di squadra coordinato dal direttore generale Carlo Pesce.

“Il certificato ISO 9001 è il sigillo su una conduzione della società che è buona, come ha accertato la società incaricata dell'ispezione – commenta il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet – vediamo il risultato ottenuto come un attestato di benemerenza nei confronti del lavoro dei nostri 150 dipendenti, anche perché è arrivato in un periodo complesso da gestire come quello successivo alla fusione. Sono fiero di presiedere una società che rappresenta un'eccellenza tra quelle che gestiscono il servizio idrico integrato a livello nazionale. Mi congratulo con i nostri 'ragazzi', adesso dobbiamo continuare a migliorare. Intanto, questa certificazione ci dice che siamo una società pubblica che gestisce un bene pubblico come l'acqua ma abbiamo lo stesso passo delle migliori aziende private”.