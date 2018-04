Piave Servizi, sospensione erogazione acqua a San Vendemiano

SAN VENDEMIANO Piave Servizi, società di distribuzione dell'acuqa, rende noto che, a causa di interventi di manutenzione alla rete di acquedotto, salvo condizioni meteorologiche sfavorevoli in conseguenza delle quali i lavori verranno rinviati al giorno successivo, sarà sospesa l'erogazione dell'acqua in tutto il territorio compreso tra la linea ferroviaria Conegliano-Udine e via Longhena, dalle ore 21:30 di mercoledì 18 alle ore 3:00 di giovedì 19 aprile 2018. Vi potranno essere inoltre cali di pressione in tutto il territorio comunale.

Ricordarsi di raccogliere scorte d'acqua se si ritiene di averne bisogno nel periodo di interruzione del servizio; una volta ripristinata l'erogazione, far scorrere l'acqua per qualche minuto . La società Piave Servizi chiede gentile comprensione per il disservizio e si avvisa che per tutte le ulteriori informazioni sarà possibile rivolgersi direttamente a Piave Servizi S.r.l. al numero verde di pronto intervento 800 590705.