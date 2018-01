Riprendono i lavori in piazza Duomo: nessuna modifica alla viabilità

TREVISO Lavori sì, ma senza nuovi e ulteriori disagi per il traffico e la circolazione. E' questo almeno ciò che sembra trapelare in queste ore da Ca' Sugana in merito all'imminente riapertura del cantiere di Piazza Duomo.

Dopo le polemiche delle scorse settimane da parte di residenti e automobilisti infuriati per essere stati ore in coda a causa del cantiere, l'amministrazione comunale ha rassicurato i cittadini che il nuovo e ultimo stralcio di lavori dovrebbe svolgersi senza ulteriori problemi per il traffico in città. Parcheggio e strada saranno infatti accessibili alle automobili anche se resta una grande incognita la presenza degli autobus cittadini in piazza Duomo visto che, a causa dei lavori imminenti, mezzi così ingombranti potrebbero non riuscire a raggiungere e a sostare nei pressi della fermata. Dopo aver sistemato prima di Natale il porfido che va dall'imbocco di Calmaggiore fino all'attraversamento pedonale davanti all'ex tribunale, il cantiere dovrebbe ora spostarsi a partire dalla prossima settimana, nel tratto che va fino all'incrocio con via Manin - via Riccati. Le operazioni di posa della nuova pavimentazione dovrebbero durare all'incirca una quarantina di giorni. Ancora ignota però la data ufficiale di riapertura del cantiere. In molti al momento escludono l'8 gennaio vista la riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia ma, se non in quel giorno, i lavori potrebbero avere inizio poche ore dopo. Staremo a vedere se questa volta il cantiere riuscirà a tenere lontane le polemiche.