Al via i lavori di Piazza Meschio per la Vittorio Veneto del futuro

VITTORIO VENETO Il cantiere di Piazza Meschio è finalmente al via. Ieri, 29 gennaio, i lavori sono stati consegnati alla ditta Bellomo Costruzioni aggiudicataria dell’appalto. L’opera di riqualificazione, molto attesa dalla cittadinanza, inizierà ufficialmente il 1° febbraio. Il recupero di Piazza Meschio è, da sempre, una priorità dell’Amministrazione comunale che, in questi mesi, per quanto possibile, ha cercato di comprimere al massimo i tempi tecnici necessari al completamento delle procedure di appalto. Con riferimento alla ditta Edilvi, invece, precedente esecutrice dei lavori secondo la primigenia convenzione, l’amministrazione comunale si è vista costretta a respingere la proposta di accordo formulata dall’azienda trevigiana e dall’assicurazione Zurich, che aveva emesso la polizza fideiussoria a prima richiesta, a garanzia del buon esito del cantiere.

Il confronto che oppone Edilvi – Zurich e l’Amministrazione cittadina è dunque destinato a concludersi in tribunale. Il Comune di Vittorio Veneto ha infatti considerato insufficienti le garanzie offerte dalle controparti, sia dal punto di vista economico sia da quello tecnico/esecutivo. A parere dell’Amministrazione, inoltre, le cifre messe a disposizione da Edilvi e da Zurich, non erano sufficienti al completamento dei lavori, così come non chiare apparivano la tempistica degli stessi e le modalità di esecuzione, in totale assenza peraltro di idonee garanzie. Nella delibera con la quale il Comune di Vittorio Veneto respinge l’offerta di Edilvi – Zurich si legge infatti che “ove l’esecutore dei lavori fosse Edilvi, anche in relazione al ritardo sin qui accumulato rispetto all’originaria tempistica, non vi sarebbe certezza che le opere siano eseguite secondo il necessario cronoprogramma dei lavori, o anche solo che le somme vincolate siano sufficienti per realizzare i lavori messi in gara dall’amministrazione”.