Pietro Grasso arriva a Treviso: venerdì la visita allo stabilimento Contarina

TREVISO Si aprirà con una speciale visita all'impianto di riciclaggio rifiuti gestito da Contarina Spa, la giornata trevigiana di Pietro Grasso in programma per questo venerdì, 17 febbraio.

Il leader del movimento politico "Liberi Uguali" arriverà nella Marca trevigiana per presentare alla cittadinanza i candidati del suo partito alle prossime elezioni politiche. Prima dell'incontro con gli rappresentanti trevigiani del partito, fissato per le ore 15, Grasso ha deciso di visitare personalmente lo stabilimento trevigiano di Contarina Spa, dal momento che il problema del corretto smaltimento dei rifiuti e la cura dell'ambiente saranno punti chiave all'interno del suo programma elettorale. Al termine della conferenza stampa programmata per le 12 nella splendida cornice della Loggia dei Cavalieri, Grasso presenterà i suoi candidati Said Chaibi, Miriam Poloni LEU, Fausto Pozzobon, Enrico Bacchetti e Lucio Cavazzoni nel quartiere di San Liberale, all'interno del Teatro delle Voci. Cittadinanza consapevole, economia circolare, alimentazione biologica nelle scuole, importanza delle scuole e delle realtà associative nei quartieri che vengono definiti “periferici”, che dimostrano di poter essere crocevia di culture e buone pratiche di inclusione, questi i temi che verranno discussi con i trevigiani nello speciale incontro aperto al pubblico. L’incontro, a ingresso libero, sarà moderato da Alessandra Scroccaro, responsabile della didattica innovativa dell’Università Ca' Foscari di Venezia. Al termine dell'incontro Grasso continuerà il suo tour elettorale a Padova e a Mestre.