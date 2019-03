Da Treviso a Vicenza: il nuovo Prefetto della città del Palladio è Pietro Signoriello

Casertano di 54 anni, Pietro Signoriello è attualmente Vicario in Prefettura a Treviso ma prossimamente prenderà incarico a Vicenza in qualità di Prefetto della città del Palladio sostituendo Umberto Guidato che è invece stato destinato a Brindisi. Nella Marca dall'aprile del 1991, come vice-consigliere di Prefettura, negli anni successivi ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto fino al 2006 per poi assumere la medesima posizione a Venezia. Successivamente diventa viceprefetto dal 2002 al 2008, prendendo incarico a Grosseto, per poi tornare nel 2010 a Treviso con la nomina a Vice Prefetto Vicario (reggendo ad interim la Prefettura per 6 mesi durante l'anno 2013). Marito e padre di due bimbe, lascerà nella Marca parte del suo cuore.