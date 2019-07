Malore alla guida per un colpo di calore, muore dopo due giorni di agonia

E' morto dopo 48 ore di agonia, domenica sera al Ca' Foncello, Italo Dal Mas, l'operaio 48enne di Godega che venerdì scorso era stato soccorso dagli infermieri del Suem 118 a causa di un malore da cui era stato colto venerdì pomeriggio a Pieve di Soligo in via Montello, mentre stava tornando a casa al volante della sua auto, dopo una giornata di lavoro. L'uomo, impegnato nella ristrutturazione di un negozio nella zona, era stato costretto ad accostare il veicolo nei pressi del "Bennet" , per un malore causato dal gran caldo di quelle ore. Le sue condizioni sono state valutate subito molto gravi. Molto probabilmente sul corpo del 48enne sarà effettuata l'autopsia. Dopo gli accertamenti del caso sarà possibile fissare la data dei funerali che dovrebbero svolgersi a Ramera di Godega di Sant'Urbano, paese d'origine della madre, mancata 20 anni fa e a cui Italio era molto legato. Il 48enne, molto apprezzato per la sua generosità e buon cuore, lascia i fratelli Diego ed Ermes.