Pieve di Soligo, casolare in fiamme: distrutti tre trattori

PIEVE DI SOLIGO Sono intervenute ben sei squadre dei vigili del fuoco di Conegliano, nella notte, per un incendio che ha devastato un casolare a Pieve di Soligo in via San Michele. Lo stabile fungeva anche da ricovero attrezzi, fienile e box per i mezzi agricoli: le fiamme hanno danneggiato gravemente tre trattori che erano posteggiati all'interno oltre ad un macchinario per creare le balle di fieno. L'allarme è scattato alle 0.20. Giunti sul posto anche i carabinieri di Vittorio Veneto per gli accertamenti del caso. L'intervento dei pompieri si è concluso poco dopo le 4 del mattino. Ignote per ora le cause del rogo; impossibile per ora escludere il dolo.