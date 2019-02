Sparisce nel giorno di San Valentino, ore di angoscia per un 20enne

E' sparito nel nulla lo scorso 14 febbraio, nel giorno di San Valentino, non dando più sue notizie ai famigliari. Sono ore di angoscia per la sorte di Luis Arsenio Valdez De La Rosa, 20enne di origini dominicane. Il giovane, di professione operaio, si è allontanato dall'abitazione di Pieve di Soligo in cui viveva con la sorella e non ha più dato sue notizie: a rivolgersi ai carabinieri, denunciandone la scomparsa, è stata proprio la donna, barista in un locale della zona. Chiunque abbia notizia utili per rintracciare il 20enne è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine. Scomparsa anche l'auto del giovane, una Audi Q3 di colore nero targata EY371SY.