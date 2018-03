Superenalotto, centrato un 5 nella Marca: vincita di 66mila euro

PIEVE DI SOLIGO Il Jackpot del SuperEnalotto continua a salire: dopo il concorso di giovedì 22 marzo, il premio di prima categoria di casa Sisal arriva a 118,6 milioni, il premio più alto in Europa e la quinta cifra più alta messa in palio nella storia del gioco. Dall’ultima sestina centrata sono ormai passati più di sette mesi: il Jackpot - che allora valeva 77,7 milioni - è stato realizzato l’ultima volta a Caorle, in provincia di Venezia, nel concorso del 1° agosto 2017. Nella seconda estrazione della settimana sono però stati centrati tre "5", ognuno dei quali porta a casa 66mila euro: una schedina è stata giocata a Pieve di Soligo (TV), nella tabaccheria Barisan di via Marconi 49; un'altra schedina 5 Pannelli ha premiato un giocatore del bar Centrale di Laconi (OR), in Corso Garibaldi 49. Infine la terza schedina 2 Pannelli è stata giocata nello Snack Bar Gelateria Il Pioniere di via Gregorio VII 403/405 a Roma. Festeggia anche l'unico "4stella", che invece vince 41mila euro. La combinazione vincente è stata 20 23 29 37 39 72, Jolly 44, SuperStar 59.