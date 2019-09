Ciclista resta ferito in un incidente, denunciato autista di una minicar

Nei giorni scorsi i carabinieri di Piave del Grappa hanno denunciato per lesioni personali stradali G.A., un 28enne di Borso del Grappa. L'uomo, la mattina del 28 agosto, era rimasto coinvolto in un incidente stradale, in via Piave a Borso del Grappa, mentre era al volante del suo quadriciclo. Il 28enne, secobdo quanto accertato dai militari, ha omesso di dare la precedenza ad un ciclista 38enne di Vidor, il quale nell'impatto ha riportato vari traumi tra cui tre costole fratturate. Il malcapitato se l'è cavata con una prognosi di trenta giorni, diagnosticata presso l'ospedale di Treviso.