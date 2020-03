Truffa on line "inversa", raggirato un 28enne

I carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno denunciato per il reato di truffa, tre uomini della provincia di Milano, di 67, 59 e 34 anni, i quali hanno dapprima messo in vendita in internet un'autovettura Renault Clio, quindi sono riusciti a farsi versare su una carta prepagata la somma di 500 euro da una 28enne di Pieve del Grappa, a titolo di caparra, rendendosi successivamente irreperibili.