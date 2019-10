Mettono in vendita on line i cerchi di un'auto, ricevono il denaro e spariscono

I carabinieri della stazione di Pieve del Grappa hanno denunciato per truffa C.F., 32 anni, D.S., 48 anni e B.M., 42 anni, tutti della provincia di Ragusa. I sicialiani, secondo quanto accertato dagli investigatori, hanno messo in vendita in internet quattro cerchi in lega per auto. Non appena hanno ricevuto un accredito su carta postapay di 50 euro, quale acconto, da un operaio 35enne di Pieve del Grappa, si sono resi irreperibili. Il malcapitato si è poi rivolto ai militari per denunciare il fatto.