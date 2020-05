Suonano le campane di notte, burla al parroco: indagano i carabinieri

Hanno scassinato la porta d'ingresso del campanile del Duomo di Pieve di Soligo e una volta all'interno hanno attivato il meccanismo che attiva il suono delle campane. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri in seguito al misterioso episodio avvenuto tra la serata di domenica e la nottata di lunedì. Fitto per ora il mistero che circonda gli autori (o l'autore) della bravata, denunciata formalmente all'Arma dal parroco di Pieve, don Giuseppe Nadal. Lui, come del resto molti cittadini (in tanti hanno segnalato alle forze dell'ordine l'episodio), è stato risvegliato dal suono della campana in ben tre occasioni (alle 21.30, verso mezzanotte e alle 2). Inizialmente si era ipotizzato un guasto meccanico ma la serratura manomessa ha subito suggerito che a far suonare le campane era stato un ignoto burlone.

