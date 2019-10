Botte ai bimbi della scuola coranica, l'Imam va agli arresti domiciliari

Sarà posto agli arresti domiciliari Omar Faruk, il 36enne imam della comunità bengalese di Pieve di Soligo, accusato di picchiare i bambini alunni della sua scuola coranica. Questo quanto hanno deciso i giudici del Riesame sull'appello presentato dalla Procura di Treviso contro la decisione del gip di Treviso Gianluigi Zulian che non aveva accolto l'imputazione di violenza privata e la custodia cautelare in carcere nei confronti della guida spirituale.

Per il sostituto procuratore Massimo Zampicini la misura del divieto di dimora nella provincia di Treviso imposto dal giudice dell'udienza preliminare sarebbe stata troppo blanda in presenza di rischi di "inquinamento delle prove" e di "reiterazione del reato". In particolare, secondo il magistrato che ha coordinato le indagini condotte dal nucleo radiomobile dei carabinieri di Vittorio Veneto, i metodi utilizzati da Omar Faruk a Pieve potrebbero essere gli stessi che il 36enne potrebbe riprodurre ovunque si trovi in futuro a svolgere il ruolo di guida spirituale e insegnante di religione. La difesa, affidata all'avvocato Roberto Baglioni del Foro di Venezia, sosteneva fosse congrua la misura cautelare disposta dal gip e proporzionale ai reati che vengono contestati all'uomo.