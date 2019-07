Picchia i ragazzi che non conoscono il Corano, Imam allontanato

Chi non imparava alla perfezione i versetti del Corano veniva punito: bastonate alla schiena e alle gambe, schiaffi e minacce a bambini tutti tra i 5 e i 10 anni. È quanto avveniva nel centro islamico di via Schiratti a Pieve di Soligo durante le lezioni pomeridiane di Corano tenute dall’Imam Omar Faruk, 36enne bengalese. A segnalare le violenze subite non sono stati i genitori dei piccoli allievi della scuola coranica, ma le maestre delle elementari che si sono accorte dei lividi sulle braccia e sulle gambe con i quali arrivavano a scuola al mattino. Ora l’incubo è finito: a seguito delle attività di indagine, condotte dal gruppo Operativo Radiomobile dei Carabinieri di Vittorio Veneto, ieri il gip Gianluigi Zulian ha emesso, su richiesta della Procura della Repubblica, l’ordinanza con cui a Omar Faruk, indagato per i reati di maltrattamenti a minori aggravati e violenza privata aggravata, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Treviso .

Le intercettazioni ambientali nei locali del centro islamico effettuate dai carabinieri di Vittorio Veneto hanno confermato le versioni dei bambini che, terrorizzati, avevano raccontato alle loro maestre delle violenze subite se sbagliavano a recitare i versetti del Corano o quando, secondo lui, non si comportavano da buoni mussulmani. Per chi sgarrava c’era solo crudeltà: i bambini venivano tirati per i capelli, presi a schiaffoni. Poi erano obbligati a mettersi in ginocchio e venivano picchiati con un bastone di mezzo metro con intorno avvolto del nastro adesivo o con piccole verghe con una estremità appuntita. Colpi dati senza pietà sul corpo, sulle braccia, sulle gambe, sul collo. Le bambine, quando subivano quelle orribili punizioni corporali, erano costrette a tenere anche la testa bassa, in segno di sottomissione al loro aguzzino. Ad un bambino di sei anni il “maestro di religione” aveva rivolto la minaccia di tagliargli l’orecchio destro, facendogli un gesto eloquente con le mani, come quando si impugna un coltello. Il piccolo avrebbe avuto la “colpa” di essere uno di quelli che faceva più difficoltà ad imparare a memoria ed era stato anche accusato di aver rubato un Corano.

Sono stati i lividi a far insospettire gli insegnanti, oltre al fatto che alcuni dei piccoli mostravano segnali di disagio psicologico che sfociava in attacchi di vomito e crisi di pianto. Ma i loro genitori non solo non hanno mai denunciato, ma di fronte alle richieste di spiegazioni delle maestre, hanno sempre negato, minimizzato, oppure hanno semplicemente fatto finta di non capire.