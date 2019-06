Rogo nella notte a Pieve di Soligo, distrutte tre automobili

Un incendio, divampato nella notte, ha devastato tre automobili che si trovavano posteggiate in un parcheggio di via quattro novembre a Pieve di Soligo. L'allarme al 115 è scattato alle 2 circa: a lanciarlo i residenti della zona. Ad essere interessate dalle fiamme e ad andare dunque semidistrutte una Volkswagen Golf, una Volvo V70 e una Fiat Uno. Al lavoro per tutta la notte ben quattro squadre dei vigili del fuoco di Conegliano e Vittorio Veneto. Sull'episodio indagano i carabinieri: sarebbe del tutto escluso il dolo. Secondo i primi risvolti una delle vetture si sarebbe incendiata a causa di un corto circuito e le fiamme avrebbero poi interessato anche le vetture vicine. Non è stata trovata traccia di altri inneschi o accelleranti come benzina o altri liquidi infiammabili. Ulteriori accertamenti saranno eseguiti dal nucleo di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.