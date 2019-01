Porte a vetri prese a sassate, vandali assaltano la scuola

Grave gesto di inciviltà nella notte tra sabato e domenica a Pieve di Soligo presso l'istituto comprensivo "Toniolo" di Pieve di Soligo, in via Kennedy. Ignoti hanno preso di mira la scuola, bersagliando di sassi le vetrate delle porte d'ingresso del plesso e del locale riservato alla mensa. Sull'episodio indagano ora i carabinieri di Pieve di Soligo; l'auspicio è quello di avere qualche elemento dalla visione delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Il danno causato dai vandali ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.