Operaio colpito da un ramo, trasportato d'urgenza al Ca' Foncello di Treviso

Un operaio di 56 anni, L.G., di nazionalità albanese , addetto alla manutenzione del verde pubblico, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad un incidente sul lavoro avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, 13.30 , lunedì, a Pieve di Soligo, all'incrocio tra via Astolfi e via Aldo Moro. L'uomo, non in pericolo di vita, è stato colpito da un ramo che stava potando, riportando ferite che hanno indotto gli infemieri del Suem 118 a trasportarlo in elicottero presso il nosocomio trevigiano, dove si trova ricoverato, nel reparto di neurochirurgia. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, gli uomini della polizia locale e gli ispettori del nucleo Spisal dell'Ulss 2.