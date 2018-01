Treno deragliato a Milano, in tilt la circolazione dei convogli a lunga percorrenza

TREVISO La tragedia di Pioltello, il deragliamento di un treno Ternord che ha causato tre vittime e una decina di feriti gravi, ha provocato gravissimi ritardi in tutto il Nord-Italia, soprattutto per quanto riguarda i treni a lunga percorrenza. Sulla linea Venezia-Trieste i ritardi, in mattinata, hanno superato le tre ore mentre altri sarebbero stati cancellati.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA TRAGEDIA DI MILANO --> http://www.milanotoday.it/