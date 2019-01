Aveva mandato una famiglia in ospedale: pirata della strada fermato

Omissione di soccorso e lesioni personali. Sono queste le gravi accuse con cui un pastore trentenne di Aviano è stato denunciato in stato di libertà per aver tamponato, la sera del 23 dicembre scorso, una famiglia trevigiana residente a Godega di Sant'Urbano.

L'incidente era avvenuto di sera all'incrocio tra viale San Giorgio e Via Mazzini ad Aviano, in provincia di Pordenone. La famiglia trevigiana (composta da marito, moglie e due bambini piccoli) stava viaggiando a bordo di una Fiat Tipo quando è stata speronata da un Land Rover Freelander arrivata a tutta velocità dietro di loro. Dopo il tamponamento l'uomo alla guida dell'auto pirata non si è nemmeno fermato riuscendo a fuggire nella notte ma il 43enne trevigiano era riuscito a prendere due numeri della targa. La famiglia, sotto shock, è andata a farsi visitare prima all'ospedale di Pordenone e poi a quello di Vittorio Veneto dove è stato diagnosticato alla moglie e ai due bambini un trauma distorsivo cervicale con diversi giorni di prognosi per il colpo ricevuto nel tamponamento. I carabinieri di Aviano, dopo accurate verifiche, sono riusciti nelle scorse ore a risalire all'identità del pirata della strada, un trentenne di Aviano che ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti alla Procura della Repubblica di Pordenone.