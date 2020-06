Investito da un'auto a pochi metri dalla Loggia dei Cavalieri

Erano le 2.45 di domenica notte, 31 maggio, quando una Mini Cooper Countryman di colore bianco ha travolto un ragazzo di 28 anni che stava camminando in via Martiri della Libertà, a pochi metri dalla Loggia dei Cavalieri di Treviso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il guidatore dell'auto non si è fermato a soccorrere il giovane ma si è allontanato a tutta velocità dal luogo dell'incidente. I pochi testimoni presenti a quell'ora di notte in centro sono riusciti a leggere solo in parte la targa dell'auto pirata. Immediata la chiamata ai soccorsi. Il ragazzo investito è stato soccorso sul posto da un'ambulanza del Suem 118. La polizia locale è stata informata dell'accaduto. Grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza presenti in centro, l'identificazione del pirata della strada potrebbe avvenire già nelle prossime ore. Per lui, oltre al ritiro della patente e a una multa molto salata, potrebbe scattare anche un procedimento penale per omissione di soccorso.