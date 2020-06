Investito vicino alla Loggia dei Cavalieri: trovato il pirata della strada

Ci sono importanti sviluppi sulla vicenda dell'auto pirata che, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio, verso le ore 2.45, ha investito in via Martiri della Libertà a Treviso un ragazzo di 28 anni residente a Carbonera che stava camminando sul marciapiede.

Gli agenti della Polstrada di Vittorio Veneto e Treviso sono riusciti a risalire alla targa completa della Mini Countryman fuggita a tutta velocità dopo l'incidente. Alcuni testimoni, presenti sul posto, erano riusciti a leggere solo in parte la targa dell'auto pirata ma i filmati delle videocamere presenti in centro città, a pochi metri di distanza dalla Loggia dei cavalieri, hanno dato un grande contributo al lavoro delle forze dell'ordine. Il pirata della strada sarebbe un ragazzo della zona che, al termine degli ultimi accertamenti della Polstrada (ancora in corso), verrà sanzionato con il ritiro della patente, la denuncia alla Procura di Treviso per i reati di: fuga dopo incidente stradale, lesioni e omissione di soccorso e la decurtazione di 10 punti della patente. Il 28enne investito è stato ricoverato in ospedale con svariate fratture e contusioni ma le sue condizioni di salute starebbero già migliorando. La fuga del pirata della strada è durata dunque solo pochi giorni.