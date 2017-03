Pirogassificatori di Paese e Gaiarine: la Giunta regionale dice no

TREVISO “Nonostante il governo abbia impugnato la nostra norma - e ne siamo profondamente dispiaciuti - con cui avevamo posto dei paletti all'autorizzazione di impianti energetici a biomassa, precisando che detti impianti potessero essere realizzati solo a determinate distanze dalle abitazioni e, se in area agricola, solo se proposti da agricoltori a titolo principale, questo non avrà alcuna incidenza per quanto riguarda le autorizzazioni relative agli impianti di Gaiarine e Paese". Lo precisa l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin.

"Per questi impianti - rassicura Bottacin - sia la commissione tecnica regionale sia le conferenze di servizi si erano già espresse in maniera negativa e pertanto anche la Giunta regionale, appena completata l'istruttoria dei propri uffici, intende confermare con delibera il suo diniego, pur sapendo che un supporto legislativo avrebbe consentito un percorso più blindato e senza rischi di ricorsi".

"Resta tuttavia il dispiacere - conclude l'assessore - per la bocciatura da parte di Roma del provvedimento generale che avevamo introdotto nel collegato alla legge di stabilità regionale 2017 e con il quale volevamo porre un freno al proliferare degli impianti energetici, in particolare a quelli sopra i 1000 kW: tra la tutela dell'ambiente e la diffusione degli impianti energetici da fonti rinnovabili, la maggioranza che governa a livello nazionale ha preferito premiare questa seconda opzione. Noi peraltro, come nei casi di Gaiarine e Paese, continueremo a vigilare con attenzione e ad assumerci eventualmente l’onore di negare l’autorizzazione, qualora lo ritenessimo importante per la sicurezza del territorio e la salute dei cittadini".