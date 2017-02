Pista ciclabile a Santa Bona, Manildo: "Progetto importante per riqualificare il quartiere"

TREVISO “Faremo un intervento importante in un quartiere, Santa Bona, dimenticato nei 20 anni di governo della Lega. Il progetto è pronto: fognatura, illuminazione pubblica, ampliamento del sedime stradale per consentire a pedoni e ciclisti di muoversi nella massima sicurezza. Un investimento importante – ha dichiarato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Prima però voglio incontrare personalmente i miei concittadini di Santa Bona, far vedere loro il progetto a cui abbiamo lavorato negli ultimi mesi, raccogliere ulteriori indicazioni, se ce ne saranno, e se i residenti di Santa Bona mi risponderanno che vogliono si realizzi questo importante intervento di riqualificazione, rilancio e sicurezza del quartiere, darò immediatamente il via ai lavori. Per questo ho chiesto all’Assessore alla Partecipazione Liana Manfio di convocare per lunedì 20 febbraio alle ore 20.30 presso l’Aula Magna dell’Istituto Mazzotti (via Tronconi, 1) l’Assemblea pubblica dei cittadini di Santa Bona".