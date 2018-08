Maltempo, l'aereo non decolla. Passeggeri lasciati 5 ore a bordo senza acqua

TREVISO Il tempo di viaggio previsto per raggiungere Las Palmas doveva essere di tre ore e mezza in totale, imbarco escluso. Ce ne hanno messe circa 23, tra alcuni disagi e sofferenze. E' l'odissea capitata al gruppo di passeggeri di un volo Ryanair, l' FR2139, che ieri doveva raggiungere la meta ambita, la capitale di Gran Canaria, una delle isole spagnole dell'arcipelago al largo della costa dell'Africa Nord-occidentale.

Il racconto

La partenza era prevista venerdì 10 agosto da Treviso, alle ore 12.40, con arrivo alle 16.10. Invece l'aereo è riuscito a decollare solamente questa mattina, alle 7:30, atterrando alle 11.25, ora italiana. A raccontare l'episodio all'Ansa è stato uno dei malcapitati, il giornalista udinese Patrizio Cadetto che attualmente vive Fuerteventura ma che ieri si trovava proprio a bordo del volo incriminato.

Dopo l'imbarco, il friulano ha spiegato di essere rimasto all'interno del gigante alato almeno 5 ore, prima che la clientela venisse invitata a scendere e a ritirare i bagagli. "Secondo gli assistenti di volo - racconta Cadetto - c'erano alcuni problemi meteo. Senza dare spiegazioni esaurienti, hanno detto che c'era troppo vento". Così - prosegue -"per 5 ore abbiamo aspettato a bordo senza avere cibo o acqua se non a pagamento. Solamente dopo molta insistenza è stato fornito da bere ai bambini". E' da sottolineare che dopo le 5 ore di attesa e il ritiro dei bagagli, i passeggeri sono stati comunque assistiti e accompagnati in alcune strutture della zona dove hanno trascorso la notte prima del nuovo imbarco.