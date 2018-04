Poesia e scrittura creativa: al via la XXI Edizione del Premio Letterario San Paolo

TREVISO Prende il via la XXI edizione biennale del Premio Letterario San Paolo, promosso dall’Associazione NOI San Paolo sul tema Frontiera: viaggio, sogno e identità. Il Premio, nato nel lontano 1977 nel quartiere San Paolo di Treviso, ha saputo nel tempo farsi conoscere e apprezzare a livello nazionale da un vasto numero di scrittori e poeti. Nella passata XX Edizione del 2016 ha visto la partecipazione di oltre 400 scrittori, provenienti da ogni parte da ogni parte d'Italia e anche dall’estero con scritti provenienti da Canada, Australia e dalla vicina Istria. Già pubblicato lo scorso 5 febbraio il bando, il termine ultimo per l'invio delle opere di prosa e poesia è previsto per il prossimo 5 giugno. “Frontiera. Viaggio, sogno, identità”, questo il titolo della ventunesiama edizione del concorso. Frontiera intesa come metafora di vita, della storia e del divenire dell’uomo. Un tema oggi più che mai di stretta attualità nella portata del fenomeno migratorio.

Struttura e modalità del Concorso - Il concorso è articolato in quattro sezioni: Racconto in prosa in lingua italiana; Poesia in lingua italiana; Poesia in uno dei dialetti del Triveneto e Sezione riservata agli studenti: elementari; medie; superiori con un racconto in prosa. La selezione delle opere verrà effettuata tramite giurie costituite da esponenti del mondo culturale trevigiano che utilizzeranno criteri di valutazione condivisi, sotto la guida del Presidente di giuria Guido Lorenzon. I premi consisteranno, per il primo classificato di ogni sezione o sottosezione, in buoni per l’acquisto di libri o editoria elettronica. Inoltre per tutti i primi tre classificati e per eventuali segnalati di ogni sezione è prevista la consegna di attestati e di opere d'arte di noti e apprezzati artisti locali. Le opere finaliste saranno raccolte in una pubblicazione presentata il giorno della premiazione. Il concorso è patrocinato della Regione del Veneto, dalla Provincia di Treviso e dal Comune di Treviso.

