Il Sacrario di Nervesa chiuso la domenica e nei festivi: proteste di turisti e cittadini

NERVESA DELLA BATTAGLIA Nel pieno delle celebrazioni per il centesimo anniversario della Prima Guerra Mondiale una polemica agita il comune di Nervesa della Battaglia. Cittadini e turisti arrivati in visita allo storico Ossario del Montello si sono infatti lamentati con l'amministrazione comunale per i ridotti orari d'apertura del mausoleo in un periodo di così grande importanza storica per ciò che l'edificio sta a simboleggiare.

Anche durante questo weekend infatti diverse comitive di turisti inglesi, francesi e australiani non sono riuscite a entrare nell'Ossario dal momento che la struttura è aperta solamente dal martedì al sabato (dalle ore 9 alle 17), escludendo quindi la domenica e tutti gli altri giorni festivi che generalmente sono l'occasione in cui la maggior parte dei visitatori si reca nelle zone del mausoleo. "Una grande occasione sprecata" dichiara una residente del luogo che non si capacita di come il Comune non abbia previsto delle aperture straordinarie in un anniversario così importante e significativo. "Questi gruppi di persone hanno attraversato il mondo per venire a visitare la nostra bella provincia e noi li accogliamo così?" Staremo a vedere se nelle prossime settimane il sindaco e la sua giunta prenderanno provvedimenti in merito, del resto il tempo per rimediare non manca: la fine delle celebrazioni del centenario della Grande Guerra è prevista per il 2018.