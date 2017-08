La guerra del Tiramisù, la provocazione: "Treviso ricordi che il Prosecco è vicentino..."

TREVISO E' l'estate della "guerra del Tiramisù". Il 29 luglio uno dei dolci più noti al mondo è stato inserito in Gazzetta Ufficiale sull'aggiornamento dei PAT (prodotti agroalimentari tradizionali) nelle due versioni che il Friuli Venezia Giulia tramanda come primigenie: quella "carnica", conosciuta come "Tiramisù" o "Tirimi sù", un trancio al mascarpone che sarebbe stato 'inventato negli anni '50 all'albergo ristorante "Roma" di Tolmezzo (Udine), e quella "bisiacca", un semifreddo in coppa noto come "Coppa Vetturino Tìrime Su", servita sempre negli anni '50 alla trattoria omonima di Pieris (Gorizia).

Il Governatore del Veneto Luca Zaia ha dichiarato: "Sarebbe come se noi veniti chiedessimo il marchio della Gubana senza sentire cos'ha da dire in merito il Friuli". "Firmando questo decreto e attribuendo al Friuli Venezia Giulia questo primo segnale di riconoscimento, il ministero afferma in sostanza che non conta che cinque milioni di veneti siano riconosciuti - soprattutto Treviso - per avere come prodotto tipico il tiramisù, che da noi si mangia veramente dappertutto" continua il Presidente della Regione Veneto. "Sarà mio dovere, nei prossimi giorni, prendere provvedimenti sulla vicenda per tutelare un prodotto della nostra tradizione che non può venirci sottratto in modo così inaspettato e ingiusto". Zaia ha annunciato che farà ricorso al Tar.



Sul ratto del Tiramisù, interviene su Facebook, tra il serio e il faceto, Valdimiro Riva del Consorzio Vicenzaè: “Spiace, pensando agli amici trevisani, la polemica sull'origine del Tiramisù, dopo la posizione assunta dal Ministero a favore del Friuli. Ma mi permetto di ricordare che la storia del Prosecco porta nel vicentino e più precisamente a Monte Berico. Infatti già nel 1754 il Prosecco vicentino viene elogiato nel poemetto enologico "Il Roccolo Ditirambo" del vicentino Vitaliano Carati, noto come Aureliano Acanti, accademico olimpico. Quindi...".