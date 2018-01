Polizia locale "dimenticata" dalla Prefettura: "Nessun riconoscimento per l'adunata alpina"

TREVISO Si chiude un anno davvero particolare per la sicurezza e l'ordine pubblico in Città. A farne da apripista è stata la tre giorni di adunata nazionale degli alpini che ha visto il capoluogo della Marca preso d'assalto dalle penne nere di tutta Italia e da tantissimi turisti e appassionati. Un evento reso possibile anche grazie alla polizia locale con 3.500 ore di lavoro e che ha visto partecipare l'organico di polizia locale di ben dieci comuni da tutto il Veneto e non solo.

Locale però "dimenticata" dalla Prefettura in questa circostanza, secondo il vice comandante di polizia locale di Treviso Giovanni Favaretto. "La Prefettura ha premiato carabinieri e polizia di stato per il lavoro svolto in quello che è stato un evento nazionale che si è svolto nei migliore dei modi anche grazie alla polizia locale - afferma il vice comandante Favaretto - ma a noi non è arrivato nessun encomio o riconoscimento". Un rapporto delle attività svolte nel 2017 dalla locale presentato oggi in occasione dei festeggiamenti di San Sebastiano, patrono della polizia locale, che mostra quanto importante sia stato l'operato della municipale trevigiana. Ben 250 operatori commerciali controllati durante l'adunata e cinque "trabiccoli" sequestrati. Numeri questi che hanno permesso di dichiarare l'edizione del 2017 come quella più sicura e ordinata secondo il comitato organizzatore dell'adunata. "Dispiace essere stati dimenticati dalla Prefettura - conclude il vice comandante di polizia locale di Treviso Giovanni Favaretto - perchè anche grazie al nostro lavoro la festa si è svolta nel migliore dei modi".