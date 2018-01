Zone a traffico limitato e mancate revisioni: Asolo incassa 124mila euro di multe in un anno

ASOLO Sono stati 1250 gli accertamenti svolti dalla polizia locale di Asolo durante il 2017. Un anno, quello appena trascorso, che ha portato nelle casse del Comune trevigiano ben 124mila euro di contravvenzioni in dodici mesi grazie a un'attività di controllo costante e a una serie di automobilisti sempre meno attenti alle norme del codice della strada.

Le multe più numerose sono quelle legate alle zone a traffico limitato del borgo asolano. Sono state ben 795 infatti le contravvenzioni staccate per violazione non autorizzata dei varchi cittadini. Un vero salasso per le migliaia di turisti che si sono avventurati nelle vie del centro all'insaputa dei divieti messi dal Comune. Molto alti anche i dati relativi ai divieti di sosta in città (ben 313 in un anno), mentre lungo le strade sono stati 39 i veicoli fermati senza revisione, 13 quelli senza assicurazione e cinque gli automobilisti sorpresi alla guida senza la patente. La telecamera fissa in via Frattalunga ha poi castigato altri sprovveduti automobilisti con ben quindici veicoli sottoposti a sequestro e decine di altre contravvenzioni compilate in pochi mesi. Alla fine il bilancio del 2017 parla di una somma pari a 124mila euro ricavati grazie alle multe. Un'attività di controllo a dir poco redditizia che l'amministrazione comunale e la polizia locale asolana hanno intenzione di continuare anche in questo 2018, sempre nel nome della sicurezza stradale.