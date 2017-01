La polizia locale di Treviso premiata a Bolzano. Manildo: "Grazie ai nostri angeli di sicurezza"

TREVISO Il 'Circolo dei 13', libera associazione dei corpi di polizia municipale, ha premiato mercoledì mattina a Bolzano tre agenti della polizia locale di Treviso. Ad agosto di quest'anno i tre uomini della locale avevano arrestato uno scippatore seriale che si muoveva con destrezza tra le bancarelle del mercato cittadino. Attraverso servizi di appostamento, prossimità e il monitoraggio delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti hanno ricostruito i movimenti dell'uomo, un trentenne proveniente dal sud d'Italia, e lo hanno ferrmato. Presente alla premiazione della mattina il vicecomandante della polizia locale Giovanni Favaretto.

"Grazie ai nostri angeli della sicurezza - ha dichiarato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Questi agenti svolgono il loro servizio per Treviso con passione e spirito di sacrificio. Un plauso alla nostra polizia locale grazie alla quale in città abbiamo avviato modelli innovativi di sicurezza, come il controllo di vicinato. Dei risultati positivi di questa esperienza parleremo, in qualità di città virtuosa, anche questo weekend a Rimini dove si terrà l'assemblea degli amministratori locali del Pd".