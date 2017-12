Conegliano pronta ad accogliere un nuovo polo per l’alta formazione

CONEGLIANO Si chiama HERMES University e promette per il 2018 un grande rilancio del Convento di san Francesco di Conegliano, dove insediare la sua attività scientifica e formativa in Veneto. Hermes riunisce infatti 23 università e centri di formazione nel mondo. Fondata 20 anni fa a Bruxelles, approda a Conegliano per promuovere la formazione nei due settori strategici sia manageriale che economico, con il focus centrato sull'imprenditorialità. Tra i partner l'Università di Pavia, Università ca' Foscari e H-farm. Dopo il campus enologico, che prevede l'opportunità formativa complessa, oltre alla scuola superiore, di università, master e corsi di specializzazione, al Convento di San Francesco aprirà il primo campus internazionale interuniversitario d'Europa, incentrato sulle tematiche economiche e del management. In previsione vi afferiranno 50 docenti e 200 studenti da tutto il mondo, che arriveranno a Conegliano per seguire i corsi di specializzazione a partire dall'anno accademico 2018-19.

Questa attività integra un’offerta formativa cittadina molto variegata, che coinvolge ogni ordine e grado degli studi che dalla materna portano all’Università e al post Università, con una popolazione studentesca di oltre 12 mila unità. Conegliano 2017, la città in cifre - Al 30 novembre 2017 la popolazione residente a Conegliano è di 16.691 maschi, 18.409 femmine per un totale di 35.100 residenti. I nuovi nati sono 129 maschi e 101 femmine, per un totale di 230. Le famiglie in totale sono 15.771. Il numero dei nati è inferiore a quello dei morti (404), così come quello dei divorzi (43) lo è dei matrimoni (226). Le nuove cittadinanze sono in totale 211.

Il totale generale del bilancio del comune di Conegliano in chiusura d’esercizio 2017 ammonta ad € 55.756.661,69. L’Amministrazione nel corso dell’anno 2017 ha assunto: N. 517 delibere di Giunta comunale (55 sedute); N. 1390 determine di impegno di spesa; N. 303 ordinanze. Il Consiglio comunale si è riunito 11 volte producendo un totale di n. 94 deliberazioni. Alcuni dati economici riguardano il contesto produttivo, che descrive una città vivace, briosa e frizzante, con oltre 600 milioni di Irpef imponibile, 4.547 unità attive e 11.439 addetti. Il distretto del Prosecco Superiore è stato classificato dalla Fondazione Intesa San Paolo come il primo in Italia per performance di crescita e redditività + 92,8 %. Nel 2017 questo distretto ha prodotto 93 milioni di bottiglie vendute per 520 milioni di fatturato. Conegliano, città del Cima e culla del prosecco Superiore, con oltre 1.000 eventi l’anno, 99.000 presenze turistiche l’anno 500.000 presenze complessive. Già città europea del vino 2016, Comunità europea dello sport 2018, va verso il riconoscimento UNESCO per la bellezza delle colline e del patrimonio storico artistico.

Notte di San Silvestro

Per la prima volta Conegliano propone due tipologie di feste di fine d’anno. Una al Teatro Accademia, il Gran concerto, a pagamento, a partire dalle ore 22; una in piazza, in via Carducci, gratuita, con l’esibizione de I Toys a partire dalle 23.30. Il Gran Concerto di Capodanno è oramai un classico, con l’orchestra della radio televisione di Kiev diretta dal M° Maffeo Scarpis (www.granconcerto.it ). La novità è il concerto all’aperto, con la ruota panoramica ed il villaggio di Natale di sfondo, con brindisi finale con il BiancaVigna Conegliano Valdobbiadene Docg Extradry Millesimato.