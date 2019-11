Bimbo di 2 anni rimane chiuso nella macchina: devono intervenire i pompieri

Tanta paura, nella tarda mattinata di giovedì in via Roma a Codognè, per un papà indiano e il figlio di due anni. Come difatti riporta "il Gazzettino", il piccolo si trovava seduto sul suo seggiolino in auto quando, accidentalmente, ha innescato la chiusura centralizzata dell'auto mentre il genitore si trovava temporaneamente all'esterno. Impossibile a quel punto, visto anche il modello non recente dell'auto, aprire l'autovettura e quindi è stato inevitabile l'intervento dei vigili del fuoco che hanno operato per più di un'ora per aprire il mezzo senza creare danni allo stesso e al piccolo che per tutto il tempo ha continuato a sorridere, divertito forse per tutti quegli uomini in divisa che gli parlavano. Fortunatamente tutto è comunque finito per il meglio e papà e figlio hanno potuto presto riabbracciarsi.