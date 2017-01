41^edizione del Ponte della Bontà, Manildo: "Un ponte tra generazioni e un esempio concreto di Smart City"

TREVISO Alla 41esima edizione del Ponte della Bontà erano presenti anche il Sindaco di Treviso Giovanni Manildo, il vice sindaco Roberto Grigoletto, l'assessore alla precisazione Liana Manfio e il consigliere comunale Stefano Pelloni che hanno portato il saluto dell'amministrazione comunale all'annuale riconoscimento organizzato dagli Amici del Ponte Dante nei confronti di persone della comunità che si sono impegnate per gli altri. Il premio quest'anno è stato conferito ai ragazzi della Primaria Volta per il loro progetto "Adotta un nonno".

"Un ponte tra generazioni, che crea inclusione e comunità nel segno dell'amore gratuito - ha commentato il sindaco di Treviso Giovanni Manildo - Al Ponte della Bontà quest'anno anche un esempio di Smart City. Agnese una ragazzina assente da scuola per oltre un anno e mezzo , per una malattia che le ha fatto girare vari ospedali, è riuscita a seguire le lezioni quasi ogni giorno in collegamento internet , accompagnata da maestri e compagni. Bravissime le maestre e i genitori della scuola Toniolo". "Grazie agli Amici del Ponte Dante e al gruppo folcloristico- ha dichiarato il vicesindaco e assessore al sociale del Comune di Treviso Roberto Grigoletto - Tra premiati c'era anche chi ogni giorno, in silenzio, si prende cura degli altri. Questo ci rende orgogliosi di Treviso che è davvero una città delle persone".