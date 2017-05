Neonata ha fretta di nascere, parto al telefono con l'operatrice del Suem 118

SUSEGANA Non c'era più tempo di raggiungere l'ospedale: le acque erano rotte e le contrazioni ormai sempre più frequenti. Così una piccola neonata è venuta alla luce, poco dopo la mezzanotte di oggi, mentre la mamma era al telefono con il 118, impossibilitata a spostarsi. Mentre l'ambulanza stava raggiungendo l'abitazione in cui stava avvenendo il lieto evento, a Ponte della Priula, un'operatrice del Suem è riuscita a guidare, via telefono, il parto. Ad infermieri e medici, arrivati poco dopo, non è rimasto che portare la donna, italiana e già mamma di un bimbo, e la neonata. Entrambe, ricoverate presso l'ospedale di Conegliano, sono in ottime condizioni di salute.