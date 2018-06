Autoarticolato finisce fuori strada, divelti pali dell'energia elettrica

PONTE DI PIAVE Incidente alle 5.30 di stamani, martedì, sulla strada tra Negrisia e Roncadelle: un camion, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, ha divelto alcuni pali dell'energia elettrica e si è semirovesciato lungo il fossato a bordo strada. Sul posto sono intervenuti, per il recupero del mezzo, i vigili del fuoco di Motta di Livenza e Treviso con l'autogru. Fortunatamente l'autista è rimasto illeso. Il traffico in zona ha subito lievi rallentamenti.