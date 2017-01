Da Ponte di Piave a Oderzo, ecco il servizio sperimentale ogni mercoledì

PONTE DI PONTE Al via il servizio sperimentale “Mercoledì al mercato” realizzato da Mobilità di Marca in accordo con l’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Ponte di Piave. Da domani per sette mercoledì consecutivi sarà attivo un servizio di collegamento con la città di Oderzo, in coincidenza con il mercato settimanale. Il collegamento sarà quindi attivo l’11, 18, 25 gennaio e l’1, 8, 15,22 Febbraio con le seguenti modalità:

“Abbiamo accolto la richiesta avanzata del Comune di Ponte di Piave di realizzare questo collegamento rivolto a quanti necessitano di recarsi nel capoluogo opitergino – afferma il presidente MoM Giacomo Colladon – riteniamo comunque utile l’iniziativa per promuovere una scelta di mobilità sostenibile e alternativa all’automobile. Inoltre, resta un obbligo per MoM porsi in ascolto delle esigenze del territorio in cui opera non dimenticando il suo ruolo nella gestione del servizio pubblico, pur rimanendo una Spa”. “Dopo la fase sperimentale valuteremo il gradimento della clientela e valuteremo – chiosa il direttore generale, Giampaolo Rossi – se e con quali modalità proseguire”.