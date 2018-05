Scassinate le colonnine del self service, distributore nel mirino dei ladri

PONTE DI PIAVE Ladri in azione nella notte tra domenica e lunedì presso la stazione di servizio "Esso" di via Postumia a Ponte di Piave. Ignoti, utilizzando un flessibile, hanno forzato due colonnine self service trafugando il denaro presente all'interno. Ignoto per ora l'ammontare del bottino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Ponte di Piave che ora indagano sull'episodio.