200 cittadini in Comune per la prevenzione nella Giornata Mondiale della Salute

PONTE DI PIAVE Si sono conclusi con successo i due eventi organizzati dall’Amministrazione comunale in occasione della Giornata Mondiale della Salute, sancita dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che si celebra in tutto il mondo il 7 aprile. Esperti a confronto nel corso del Convegno “Esse come Salute” che si è svolto giovedì 5 aprile presso l’auditorium della Scuola Primaria grazie alla disponibilità di enti ed associazioni che hanno voluto condividere con la platea riflessioni, ma anche iniziative su un tema, quello della salute, che sta a cuore a tutti.

Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, ORAS (Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione), Associazione Amici del Cuore, Associazione Amiche per la Pelle, Associazioni I Figli di Eracle, Croce Azzurra Ormelle, AVIS e AIDO e la testimone di eccezione Sara Anzanello, pallavolista della nazionale, che ha voluto sostenere il progetto dell'AIDO "Una scelta in Comune" , hanno parlato di salute a tutto tondo. Sabato 7 aprile il Municipio si è trasformato invece in una sorta di Cittadella della Salute in quello che è diventato un appuntamento fisso offerto alla cittadinanza di Ponte di Piave e che visto il successo delle scorse edizioni sta a dimostrare una sempre maggiore attenzione in materia di salute

Questi i dati della quarta edizione della Giornata della Salute a Ponte di Piave :

- n. 120 check up sanitari gratuiti (misurazione peso corporeo, circonferenza addominale, pressione arteriosa, glicemia, colesterolo) a cura dell’Associazione Amici del Cuore; Il Presidente, Dott. Loriano Brugnera è particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti a dimostrazione di quanto sia importante la prevenzione. Un dato su tutti: è stato verificato un miglioramento nella popolazione dei valori di glicemia e colesterolo rispetto alle precedenti edizioni, il che significa che uno stile di vita sano, un’alimentazione varia ed equilibrata e la giusta attività fisica permettono di avere ottimi benefici in termini di salute

- l’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha effettuato n. 20 visite audiologiche per il controllo dell’udito con la presenza di due medici audiologi Dott. Salvatore Fermo e Dott.ssa Lisa Gamberini e di una audiometrista, Valentina Faido;

- l’Associazione Amiche per la pelle ha effettuato n. 20 visite senologiche con utilizzo dell’ecografo grazie alla disponibilità del Dott. Nicola Balestrieri: E’ risultato che nessuna donna nella fascia d’età 40/50 aveva eseguito la mammografia negli ultimi 12 mesi. Alla luce di tali dati Associazione Amiche per la Pelle e Comune Ponte di Piave promuoveranno un progetto “Mammografia accessibile, la qualità a portata di tutti”.

- attivo nel corso delle venti visite senologiche anche lo sportello “Counseling Service” per il benessere psicofisico a cura della psiconcologa Dott.ssa Roberta Giomo;

- n. 31 persone hanno partecipato allo screening della vista grazie alla disponibilità del Centro Ottico Da Cortà; l’età media delle persone che si sono sottoposte alla visita è di 46 anni con una percentuale del 35% di portatori di occhiali; in linea di massima l’acuità visiva abituale risulta essere molto buona.

"Ringrazio - ha dichiarato il Sindaco Paola Roma - a nome dell’intera cittadinanza gli Enti e le Associazioni che hanno dato la loro disponibilità per l’ottima riuscita delle iniziative. In particolare il Presidente dell'AVIS, Agostino Redigolo ed il referente Franco Ongaro e il Presidente dell’AIDO, Marco Lorenzon sempre a fianco dell’Amministrazione comunale; un riconoscimento particolare all’Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana, al Dott. Rocco Francesco, Direttore del Distretto Treviso Sud, che oltre al patrocinio ha concesso la disponibilità di poter contare su professionisti per le visite audiologiche, grazie all'Ass. Amici del Cuore, al Presidente Dott. Loriano Brugnera ed a tutti i volontari sempre disponibili per i checkup gratuiti, all'Associazione Amiche per la Pelle, alla Presidente Manuela Tonon ed a tutte le volontarie e al Dott. Nicola Balestrieri, alla Dott.ssa Roberta Giomo per essersi presa cura del benessere psicofisico nel trattamento delle pazienti oncologiche, alla Croce Azzurra di Ormelle ed al suo presidente Giorgio Bredariol ed al Centro Ottico Da Cortà di Ponte di Piave, new entry nell’edizione 2018, per aver accolto l’invito dell’Amministrazione comunale ad effettuare uno screening gratuito della vista alla popolazione residente. Ringrazio inoltre i ragazzi dell'Istitut Sansovino di Oderzo che, nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro hanno dato la disponibilità a svolgere il servizio di segretariato e di accoglienza in entrambi gli eventi. Davvero - conclude Roma - la prevenzione è stata accolta come opportunità dai cittadini di Ponte di Piave che da quattro anni hanno risposto alla disponibilià delle Istituzioni e delle Associazioni".