Mamma stroncata da un male incurabile, lascia tre figli orfani

Sono ore di forte cordoglio a Ponte di Piave per la scomparsa, all'età di 57 anni, di Gloria Buonavita. La donna, molto conosciuta a apprezzata, aveva perso il marito, Sergio Arrighini, nel 2008 a causa di un grave scompenso cardiaco. La donna, malata da oltre quattro anni, è mancata mentre si trovava ricoverata in ospedale a Oderzo: viveva in via Zattere, nella golena del Piave, con i figli gemelli, appena 18enni, Rocco e Virginia (il prossimo anno frequenteranno la quinta superiore), e il piccolo Vittorio, di 11 anni. I funerali si terranno alle 17 di domani, giovedì, presso la chiesa parrocchiale di Ponte di Piave (rosario alle 20 di stasera).