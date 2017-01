Donazione di abiti usati: a Ponte di Piave l'oscar della solidarietà

PONTE DI PIAVE In provincia di Treviso, il Comune di Ponte di Piave risulta, per il secondo anno consecutivo al primo posto per la generosità dei propri cittadini nelle donazioni di vestiti usati a HUMANA. I cittadini di Ponte di Piave hanno dimostrato la propria generosità nelle donazioni di vestiti, scarpe e accessori usati all’organizzazione umanitaria HUMANA People to People Italia ONLUS per aver raccolto 7 chili pro capite nel 2015.

Gli abiti donati consentono a HUMANA di realizzare progetti di sviluppo nel Sud del mondo e, in Italia, di condurre azioni sociali e di sensibilizzazione, oltre che favorire la cultura del riutilizzo e del recupero a favore della tutela dell’ambiente. La raccolta degli indumenti usati costituisce un esempio di come ciascuno di noi possa fare qualcosa che ha un impatto importante sul mondo che ci circonda. Un piccolo gesto, come quello di donare gli abiti che non s’indossano più, ha quindi una ricaduta molto estesa sull’ambiente, contribuendo a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici in corso.



L’attenzione del Comune di Ponte di Piave ai temi della sostenibilità e della solidarietà è stata riconosciuta con l’HUMANA Eco Solidarity Award 2015, premio assegnato in occasione della VII edizione dell’evento internazionale HUMANA People to People Day 2016 "Qualitu Education for Development". La consegna dell'attestato questa mattina in Municipio da parte della Referente delle Relazioni Esterne di Humana, Dott.ssa Sara Rossi, nelle mani dell'Assessore Sante Morici.



Ringrazio HUMANA per questo premio che ci ha resi orgogliosi, ma in assoluto ringrazio i cittadini del Comune di Ponte di Piave perché è grazie al loro grande rispetto e senso civico che oggi possiamo onorarci di questo riconoscimento” – ha dichiarato il Sindaco Paola Roma, visibilmente soddisfatta per il risultato ottenuto.