Ponte di Piave, al via corsi di scacchi per ragazzi ed adulti

PONTE DI PIAVE Il Comune di Ponte di Piave attraverso la biblioteca comunale propone la conoscenza del gioco degli scacchi attraverso due corsi dedicati uno ai ragazzi dai 7 ai 13 anni, in orario pomeridiano, uno agli adulti in orario serale. Gioco di strategia, sport, passatempo, palestra di vita: da qualsiasi punto lo si voglia guardare il millenario gioco degli scacchi non lascia indifferenti.

Ecco allora la proposta di un primo approccio con quattro incontri tenuti dall’esperto Daniele Dal Zotto, per imparare le regole, muovere le prime mosse, giocare le prime partite e sfidarsi nella partita finale del corso, che per i più piccoli avrà una speciale scacchiera di cioccolato… L’avvio dei corsi rivolti, sia ai ragazzi che agli adulti, è previsto per metà marzo: per informazioni e pre-iscrizioni è possibile rivolgersi alla biblioteca comunale, telefonando allo 0422 759995 o scrivendo a biblioteca@pontedipiave.com