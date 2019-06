Passeggia sui binari, traffico ferroviario interrotto sulla Treviso-Portogruaro

Paura nella serata di domenica a Ponte di Piave. Un uomo di 44 anni, originario di Bari e residente in zona, ha minacciato il suicidio camminando sui binari della linea ferroviaria. L'uomo, soccorso dai carabinieri e dagli infermieri del Suem 118, è stato trasportato presso l'ospedale Ca' Foncello di Treviso per essere sottoposto alle cure del caso. Per permettere a militari ed infermieri di intervenire in sicurezza lungo la ferrovia è stato necessario interrompere il traffico dei treni sulla tratta tra Treviso e Portogruaro. L'allarme è scattato alle 20.45 circa quando il 44enne è stato visto mentre camminava lungo i binari, nei pressi della stazione di Ponte di Piave, in attesa di essere travolto da un treno passeggeri. La situazione è tornata alla normalità nell'arco di poche decine di minuti.