Accendono lo stufa, bottiglia di alcool esplode: in due al pronto soccorso

Per intiepidire la temperatura della cucina di casa volevano accendere la stufa a legna: per rendere l'operazione più rapida hanno però pensato bene di utilizzare una bottiglia d'alcool che è però esplosa. L'episodio è avvenuto alle 14.10 circa a Negrisia di Ponte di Piave in via Grave. A restare investiti dalla fiammata, fortunatamente ustionati in modo non grave e intossicati dal fumo, una coppia di anziani, marito e moglie di circa 90 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Motta di Livenza e le ambulanze del Suem 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso di Oderzo. Le condizioni dei due anziani non sono preoccupanti.